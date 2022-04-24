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В Вашингтоне уверены в победе Украины над Россией на поле боя

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Вашингтон, Воскресенье 24 апреля 2022 13:04
В Вашингтоне уверены в победе Украины над Россией на поле боя Фото: официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Вашингтоне уверены в победе Украины над Россией на поле боя благодаря решительным действиям и ВСУ и помощи Запада. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что это будет стратегическое поражение России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"То, что нам продемонстрировали наши украинские партнеры, - это не что иное, как победа на поле боя", - сказал Прайс.

По его словам ВСУ сейчас "выигрывают битву за Украину", что неудивительно, поскольку "они борются упорно, решительно", но также и с огромным объемом помощи в области безопасности, которую также предоставляют Соединенные Штаты и около 30 с лишним стран со всего мира.

"Это будет победа для Украины. Это будет стратегическое поражение России", - сказал Прайс и добавил, что в этом есть полная уверенность.

На вопрос о том, намерены ли США отправить тяжелое наступательное вооружение, чтобы вытеснить российских солдат с территории Украины, Прайс сказал: "Вчера мы объявили о еще одном транше помощи в области безопасности в виде помощи в области безопасности на сумму 800 млн долларов. Мы обеспечиваем их именно тем, что им нужно для этого нового типа сражения, которое развернется на Донбассе и на юге".

"Мы уверены, что при нашей постоянной поддержке, с решимостью и упорством, которые продемонстрировали наши украинские партнеры, они и здесь одержат победу", - констатировал он.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ситуацию в войне России против Украины непредсказуемой. Глава британского правительства не исключил, что война может продлиться до конца 2023 года.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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