Джонсон не очікує, що Путін застосує тактичну ядерну зброю в Україні

На питання Talk TV, чи очікує він, що його російський колега розгляне питання про застосування тактичної ядерної зброї, якщо він зазнає ще більше військових невдач, Джонсон сказав: "Ні, не думаю".

"Враховуючи масову підтримку з боку Росії того, що він робить, враховуючи очевидне ігнорування російськими ЗМІ того, що насправді відбувається в Україні, парадокс полягає в тому, що у Путіна набагато більше політичного простору, щоб відступити, піти", - зазначив Джонсон.

Він також сказав, що дуже важливо, щоб Захід не погодився з тим, як росіяни намагаються представити те, що відбувається в Україні.

"Вони намагаються представити це як конфлікт між Росією і Заходом або Росією і НАТО. Це не те, що відбувається", - заявив прем'єр-міністр Великобританії.