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Джонсон отримав нову посаду, пов'язану з Україною

Фото: колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав нову посаду у Консервативної партії. Він очолить групу дружби з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Колишній очільник групи дружби з Україною Джон Віттінгдейл назвав свого наступника на з'їзду британських консерваторів. Він заявив, що рішення було очевидним, оскільки Джонсон був одним з перших світових лідерів, хто підтримав Україну.

"Багато в чому очевидна і найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію, тому що він був першою людиною, не лише у цій країні, а й у всьому західному світі, який так рішуче виступив на підтримку українського народу", - сказав Віттінгдейл.

Експрем'єр Британії не був присутній на з'їзді, але підтвердив, що погодиться на посаду.

Нагадаємо, Борис Джонсон офіційно пішов з посади прем'єра Великобританії 6 вересня. Новим прем'єр стала ексглава МЗС Британії Ліз Трасс.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що розраховує на співпрацю з Джонсоном на новій посаді.

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Борис ДжонсонВеликобританія