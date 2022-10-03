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Джонсон получил новую должность, связанную с Украиной

Фото: бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил новую должность в Консервативной партии. Он возглавит группу дружбы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Бывший глава группы дружбы с Украиной Джон Виттингдейл назвал своего преемника на съезде британских консерваторов. Он заявил, что решение было очевидным, поскольку Джонсон был одним из первых мировых лидеров, поддержавших Украину.

"Во многом очевидный и наиболее достойный человек, чтобы возглавить эту организацию, потому что он был первым человеком, не только в этой стране, но и во всем западном мире, который так решительно выступил в поддержку украинского народа", - сказал Виттингдейл.

Экс-премьер Британии не присутствовал на съезде, но подтвердил, что согласится на должность.

Напомним, Борис Джонсон официально ушел с поста премьера Великобритании 6 сентября. Новым премьером стала экс-глава МИД Британии Лиз Трасс.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на сотрудничество с Джонсоном в новой должности.

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Борис ДжонсонВеликобритания