Джонсон получил новую должность, связанную с Украиной

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Бывший глава группы дружбы с Украиной Джон Виттингдейл назвал своего преемника на съезде британских консерваторов. Он заявил, что решение было очевидным, поскольку Джонсон был одним из первых мировых лидеров, поддержавших Украину.

"Во многом очевидный и наиболее достойный человек, чтобы возглавить эту организацию, потому что он был первым человеком, не только в этой стране, но и во всем западном мире, который так решительно выступил в поддержку украинского народа", - сказал Виттингдейл.

Экс-премьер Британии не присутствовал на съезде, но подтвердил, что согласится на должность.