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В Британии могут сократить численность армии, - Sunday Times

Новости » Политика     24.11.2019 - 14:02
В Британии могут сократить численность армии, - Sunday Times
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Численность армии планируют сократить до 60-65 тысяч

Британское правительство планирует сократить численность сухопутных войск, а один из двух современных авианосцев могут передать в аренду союзникам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Sunday Times.

По данным газеты, в Лондоне планируют сократить численность сухопутных войск до 60-65 тысяч человек, однако при этом не уменьшать расходы на оборону. В предвыборном манифесте премьер-министра Бориса Джонсона не будет обещания о сохранении вооруженных сил в предыдущем виде.

Отмечается, что во время правления премьер-министра Терезы Мэй британская армия, несмотря на предвыборные обещания, была сокращена с 82 до 73 тысяч человек. А в период войны в Ираке численность британских вооруженных сил превышала 100 тысяч человек.

Кроме того, министр обороны Британии Бен Уоллес не исключил, что Лондон может передать в аренду союзникам один из современных британских авианосцев. С целью сокращения расходов авианосец могут отдать НАТО или Соединенным Штатам.

Напомним, ранее сообщалось, что британская газета Sunday Times обнаружила, что Командование армии Соединенного Королевства скрывало преступления своих военных в Ираке и Афганистане. Британское командование скрывало убийства, совершенные бойцом спецподразделения SAS, а также пытки, избиения и сексуальные надругательства над заключенными.

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