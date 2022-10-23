Джонсон відмовився повторно йти в прем'єри Британії

Борис Джонсон заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на пост прем'єр-міністра Великої Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Політик переживає, що його ім'я у списку потенційних очільників британського уряду може позбавити достатньої підтримки тих, "хто досяг успіху".
"Я вважаю, що можу багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час", - зазначив Джонсон.
Нагадаємо, за даними опитування, британці вважають, що Ріш Сунак найбільше підходить на пост прем'єр-міністра Великої Британії.
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