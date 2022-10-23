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Джонсон отказался идти повторно в премьеры Британии

Фото: Борис Джонсон (wikipedia.org)
Автор: Олег Васкив

Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Политик переживает, что его имя в списке потенциальных глав британского правительства может лишить достаточной поддержки тех, "кто добился успеха".

"Я считаю, что мне многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время", - отметил Джонсон.

Напомним, по данным опроса, британцы считают, что Риш Сунак больше подходит на пост премьер-министра Великобритании.

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Борис Джонсон