Джонсон отказался идти повторно в премьеры Британии

Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Политик переживает, что его имя в списке потенциальных глав британского правительства может лишить достаточной поддержки тех, "кто добился успеха".

"Я считаю, что мне многое предложить, но боюсь, что сейчас просто неподходящее время", - отметил Джонсон.