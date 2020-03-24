Джонсон объявил об ужесточении карантина в Британии

Премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о серьезных ограничениях, которые вводятся в Британии в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Карантин введен по меньшей мере на три недели и будет постоянно пересматриваться.

По словам Джонсона, британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в крайних и четко оговоренных случаях.

"Очень простое распоряжение: начиная с этого вечера, вы обязаны оставаться дома. Потому что это критически важно: мы должны остановить распространение болезни между домохозяйствами", - сказал он.

Начиная с вечера понедельника, 23 марта, выходить из дома разрешено только для покупок за продуктами и товарами первой необходимости, физических упражнений (не чаще раза в день и в одиночестве или вместе с членами семьи), по медицинской необходимости или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.

Магазины, за исключением тех, где продаются продукты и товары первой необходимости, будут закрыты. Запрещаются также любые общественные собрания в количестве больше двух человек, если это не члены одной семьи.

Также будут закрыты спортивные и детские площадки и религиозные учреждения. Отменяются все церемонии, включая свадьбы, крещения, но исключая похороны.

Полиции даны указания штрафовать тех, кто не будет соблюдать эти правила, а также будет разгонять людей, собирающихся в группы.

Отметим, что в общей сложности в Великобритании сделано 83945 анализов на коронавирус и подтверждено 6724 случаев заражения. Число погибших в стране достигло 335 человек.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о введении ограничений на работу заведений общественного питания и развлекательных заведений для борьбы с коронавирусом.