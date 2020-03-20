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Великобритания закрывает все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 21:03
Великобритания закрывает все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Ограничения вводятся с 21 марта

Премьер-министр Британии Боры Джонсон объявил о введении ограничений на работу общепитов и развлекательных заведений для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Согласно решению британского правительства, с 21 марта в стране будет запрещена деятельность пабов, кофеен, ресторанов, развлекательных центров, ночных клубов, театров, кинотеатров, спортзалов и других несущественных заведений. Работать будут только продуктовые магазины и аптеки.

"Мы просим вас оставаться дома, чтобы защитить нашу систему здравоохранения и спасти жизни", - подчеркнул Джонсон.

Отмечается, что пока правительство не собирается вводить более строгие ограничения относительно транспортной инфраструктуры в стране, поскольку от нее зависят жизненно необходимые услуги.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия готовится к закрытию учебных заведений в стране из-за пандемии коронавируса. Ожидалось, что школы в Британии будут закрыты в пятницу, 20 марта. В среду о закрытии учебных заведений объявили в Шотландии и Уэльсе.

Кроме того, по данным британских чиновников, коронавирусом на территории Соединенного Королевства могли уже заразиться минимум 55 тысяч британцев. Также чиновники прогнозируют около 20 тысяч летальных случаев из-за коронавируса.

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