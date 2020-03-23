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В Британии ужесточат карантин

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 13:55
В Британии ужесточат карантин
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Правительство обеспокоено тем, что слишком много людей не соблюдают правила передвигаться друг от друга

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что правительство введет более строгие правила в отношении передвижения, если граждане будут игнорировать рекомендации, которые касаются социального дистанцирования введенного для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, на этой неделе парламент Британии обсудит чрезвычайное законодательство, которое предоставит правительству дополнительные полномочия по борьбе с пандемией. Правительство обеспокоено тем, что слишком много людей не соблюдают правила передвигаться на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. Так, на выходных было заметно, что толпы людей посещают парки и другие открытые пространства во многих частях страны, игнорируя рекомендации власти.

Правительство, с помощью правоохранительных органов, планирует заставлять людей с вирусными симптомами изолироваться.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что не знает, почему некоторые люди ведут себя эгоистично и игнорируют рекомендации властей, в то время когда служба здравоохранения делает все возможное.

Как отмечается, в Британии зафиксировано 5683 случаев заражения на коронавирус и 281 смертей от него.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о введении ограничений на работу заведений общественного питания и развлекательных заведений для борьбы с коронавирусом.

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