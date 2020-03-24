Джонсон оголосив про посилення карантину в Британії

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про серйозні обмеження, які вводяться в Британії у зв'язку з епідемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Карантин введено щонайменше на три тижні і буде постійно переглядатися.

За словами Джонсона, британці зобов'язані перебувати вдома, виходячи на вулицю тільки в крайніх і чітко визначених випадках.

"Дуже просте розпорядження: починаючи з цього вечора, ви зобов'язані залишатися вдома. Тому що це критично важливо: ми повинні зупинити поширення хвороби між домогосподарствами", - сказав він.

Починаючи з вечора понеділка, 23 березня, виходити з дому дозволено тільки для покупок за продуктами і товарами першої необхідності, фізичних вправ (не частіше разу в день і на самоті чи разом з членами сім'ї), з медичної необхідності або для поїздок на роботу, яка визнана життєво необхідною.

Магазини, за винятком тих, де продаються продукти і товари першої необхідності, будуть закриті. Забороняються також будь-які громадські зібрання в кількості більше двох осіб, якщо це не члени однієї сім'ї.

Також будуть закриті спортивні та дитячі майданчики і релігійні установи. Скасовуються всі церемонії, включаючи весілля, хрещення, але виключаючи похорон.

Поліції дано вказівку штрафувати тих, хто не буде виконувати ці правила, а також буде розганяти людей, які збираються у групи.

Зазначимо, що в цілому у Великобританії зроблено 83945 аналізів на коронавірус і підтверджено 6724 випадків зараження. Число загиблих в країні досягло 335 осіб.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про введення обмежень на роботу закладів громадського харчування та розважальних закладів для боротьби з коронавірусом.