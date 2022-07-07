Джонсон объявил об отставке

"Очевидно, что сейчас воля парламентской Консервативной партии состоит в том, что должен быть новый лидер этой партии и, соответственно, новый премьер-министр", - заявил он, добавив, что процесс выбора нового лидера партии должен начаться сегодня.

Джонсон добавил, что будет исполнять свои обязанности "до тех пор, пока не будет выбран новый лидер".

Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за консерваторов на последних всеобщих выборах.

"Причина, по которой я так упорно боролся в течение последних нескольких дней, чтобы продолжить передавать мандат лично, не только в том, что я хотел этого, но и в том, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мое обязательство перед вами", - заявил Джонсон, добавив, что безмерно гордится достижениями правительства.

"Мы провели страну через пандемию, обеспечив самое быстрое распространение вакцин в Европе, самый быстрый выход из изоляции и в последние несколько месяцев возглавили Запад в противостоянии агрессии Владимира Путина в Украине", - добавил он, заявивши, что Великобритания продолжит поддерживать борьбу украинцев против росссийской агрессии.

Джонсон добавил, что в последние несколько дней он пытался убедить коллег, что было бы эксцентрично менять лидера, когда "мы добиваемся столь значительных результатов, когда у нас такой обширный мандат и когда мы отстаем всего на пару пунктов в опросах".

"Мне больно, что я сам не смог довести до конца столько проектов. Но, как мы видели в Вестминстере, стадный инстинкт очень силен. Когда стадо движется, оно движется ", - подчеркнул он.

При этом Джонсон обратился к будущему лидеру Консервативной партии, заявив, что окажет ему поддержку, какую только сможет.

"И вам, британская общественность. Я знаю, что среди вас будет много людей, которые почувствуют облегчение, и, возможно, немало тех, кто будет разочарован. И я хочу, чтобы вы знали, как мне грустно расставаться с лучшей работой в мире", - заявил он, добавив, что пока не будет назначен новый премьер, интересы британцев будут соблюдаться.

"Даже если сейчас все кажется мрачным, наше совместное будущее золотое", - заявил Джонсон.

Скандал

На прошлой неделе заместитель главного организатора правящей Консервативной партии в Палате Общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли.

Его обвинили в сексуальных домогательствах к двум мужчинам. Позже выяснилось, что это не впервые, когда Пинчера обвиняли в подобных вещах. Так, в 2019 году против Пинчера проводилось служебное расследование, однако, несмотря на это, Джонсон назначил его на должность в феврале этого года.

После того как стало известно о пьяном дебоше и домогательствах Пинчер подал в отставку.

Волна отставок

5 июля министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид раскритиковали Бориса Джонсона за то, что он заявил, что якобы не знал об обвинениях 2019 года против члена парламента Криса Пинчера.

На сегодняшний день в отставку подали 54 министра правительства Британии.

Вотум недоверия Джонсону

В начале июня депутаты правящей партии Великобритании провели голосование, чтобы объявить Джонсону вотум недоверия. Тогда достаточного количества голосов собрать не удалось. Однако, по результатам голосования оказалось, что главе правительства не доверяют более 40% депутатов его же партии.