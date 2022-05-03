Джонсон обратился к Верховной раде: полное видео выступления

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая выступил перед депутатами Верховной рады Украины. Появилось полное видео обращения главы британского правительства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского.
В своем выступлении Джонсон отметил, что военные эксперты просчитались в своих прогнозах по Украине. Премьер выразил уверенность в том, что Украина победит в войне с Россией.
По его словам, Британия передаст Украине противокорабельные ракеты, радары для контрбатарейной борьбы, бронетранспортеры. Новый пакет помощи составит 300 млн фунтов (около 400 млн долларов).
Британский премьер назвал вторжение России в Украину самой большой ошибкой Путина. Джонсон заверил, что Лондон с партнерами продолжат поддерживать Киев в противостоянии российской агрессии.
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