Джонсон звернувся до Верховної ради: повне відео виступу

У своєму виступі Джонсон зазначив, що військові експерти прорахувалися у своїх прогнозах по Україні. Прем'єр висловив упевненість в тому, що Україна переможе у війні з Росією.

За його словами, Британія передасть Україні протикорабельні ракети, радари для контрбатарейної боротьби, бронетранспортери. Новий пакет допомоги складе 300 млн фунтів (близько 400 млн доларів).

Британський прем'єр назвав вторгнення Росії в Україну найбільшою помилкою Путіна. Джонсон запевнив, що Лондон з партнерами продовжать підтримувати Київ у протистоянні російській агресії.