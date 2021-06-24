ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Джонсон назвав законним прохід есмінця біля Криму: ми не визнаємо анексію

Новость на русском →
Лондон, Четвер 24 червня 2021 15:22
Джонсон назвав законним прохід есмінця біля Криму: ми не визнаємо анексію Фото: прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (wikipedia org MoD Crown)
Автор: РБК-Україна

Британський есмінець Defender не порушував міжнародного права, коли напередодні проходив біля окупованого Криму. Цей маршрут є загальновизнаним, а Лондон не визнає незаконну анексію півострова.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, передає The Mirror.

За його словами, за рішення йти конкретним курсом відповідає Міністерство оборони Британії.

"Але якщо ви хочете дізнатися мою думку, я вважаю, що використання міжнародних вод було цілком доречним. І, до речі, важливим моментом є те, що ми не визнаємо російську анексію Криму, це частина суверенної української території. Було абсолютно правильно, що ми відстоювали закон і домагалися свободи судноплавства, як ми це і зробили, вибравши найкоротший шлях між двома точками", - підкреслив Джонсон.

Нагадаємо, вчора Росія заявила, що відкрила попереджувальний вогонь, коли Defender проходив біля окупованого Криму, але Британія заперечує це.

Москва, в свою чергу, називає заяву Лондона "брехнею в обличчя".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Крим Великобритания эсминец Борис Джонсон
NEWS
Вакцинація робочих колективів: за два дні зробили майже 6 тисяч щеплень
Вакцинація робочих колективів: за два дні зробили майже 6 тисяч щеплень
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ