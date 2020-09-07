ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС

Автор: Анастасия Рокитна

Великобритания еще может заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал крайний срок для этого - 15 октября.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает BBC.

По его словам, на 15 октября запланировано заседание Совета Европы и если до этого времени обе стороны не договорятся, то нужно "принять это и двигаться дальше".

Великобритания хочет заключить с ЕС сделку, подобную сделке Евросоюза и Канады, заявил ранее премьер-министр. Она позволяет вести почти полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не охватывает важный для Великобритании рынок услуг.

Ранее ЕС и Британия не смогли договориться о сделке из-за разногласий в вопросах, касающихся сферы рыболовства, в том числе о доступе европейцев к британским водам и квотах на вылов рыбы.

Ранее сообщалось, что Лондон займет жесткую позицию на переговорах с ЕС по Brexit.

Напомним, Великобритания официально прекратила быть членом Европейского союза.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины BrexitБорис Джонсон