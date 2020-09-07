Джонсон назвал крайний срок заключения торговой сделки по Brexit с ЕС

Великобритания еще может заключить с Евросоюзом соглашение о свободной торговле. Премьер-министр страны Борис Джонсон назвал крайний срок для этого - 15 октября.

Об этом сообщает BBC.

По его словам, на 15 октября запланировано заседание Совета Европы и если до этого времени обе стороны не договорятся, то нужно "принять это и двигаться дальше".

Великобритания хочет заключить с ЕС сделку, подобную сделке Евросоюза и Канады, заявил ранее премьер-министр. Она позволяет вести почти полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не охватывает важный для Великобритании рынок услуг.

Ранее ЕС и Британия не смогли договориться о сделке из-за разногласий в вопросах, касающихся сферы рыболовства, в том числе о доступе европейцев к британским водам и квотах на вылов рыбы.

Ранее сообщалось, что Лондон займет жесткую позицию на переговорах с ЕС по Brexit.

Напомним, Великобритания официально прекратила быть членом Европейского союза.