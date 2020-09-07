Джонсон назвав крайній термін укладення торгової угоди по Brexit з ЄС

Великобританія ще може укласти з Євросоюзом угоду про вільну торгівлю. Прем'єр-міністр країни Борис Джонсон назвав крайній термін для цього - 15 жовтня.

Про це повідомляє BBC.

За його словами, на 15 жовтня заплановане засідання Ради Європи і якщо до цього часу обидві сторони не домовляться, то потрібно "прийняти це і рухатися далі".

Великобританія хоче укласти з ЄС угоду, яка подібна до угоди Євросоюзу і Канади, заявив раніше прем'єр-міністр. Вона дозволяє вести майже повністю безмитну торгівлю, але вводить ряд митних перевірок товарів і не охоплює важливий для Великобританії ринок послуг.

Раніше ЄС і Британія не змогли домовитися про угоду через розбіжності в питаннях, що стосуються сфери рибальства, в тому числі про доступ європейців до британських вод та квоти на вилов риби.

Раніше повідомлялося, що Лондона займе жорстку позицію на переговорах з ЄС щодо Brexit.

Нагадаємо, Великобританія офіційно припинила бути членом Європейського союзу.