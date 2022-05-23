Джонсон надеется, что украинцы смогут вернуться к нормальной жизни в ближайшее время

Джонсон также заявил, что удвоит усилия по предоставлению Украине продовольствия и гуманитарной помощи.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Джонсон говорил о блокаде ключевого портового города Одессы. Премьер-министр заявил, что будет работать над тем, чтобы снять блокаду. После чего Украина сможет экспортировать товары в остальной мир.

Лидеры согласились с необходимостью того, чтобы международное сообщество оставалось единым в своем осуждении путинского варварства.

По мнению Джонсона, обязанностью каждой страны было помочь Украине в ее борьбе за свободу как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Он повторил, что британский народ на 1000% поддерживает народ Украины.