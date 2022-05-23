UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джонсон надеется, что украинцы смогут вернуться к нормальной жизни в ближайшее время

Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил глубокую надежду на то, что жители Украины смогут вернуться к нормальной жизни в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Джонсон также заявил, что удвоит усилия по предоставлению Украине продовольствия и гуманитарной помощи.

Во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским Джонсон говорил о блокаде ключевого портового города Одессы. Премьер-министр заявил, что будет работать над тем, чтобы снять блокаду. После чего Украина сможет экспортировать товары в остальной мир.

Лидеры согласились с необходимостью того, чтобы международное сообщество оставалось единым в своем осуждении путинского варварства.

По мнению Джонсона, обязанностью каждой страны было помочь Украине в ее борьбе за свободу как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Он повторил, что британский народ на 1000% поддерживает народ Украины.

Напомним, Зеленский обсудил с Джонсоном увеличение экспорта аграрной продукции.

Ранее Зеленский обговорил с премьером Британии возможности экспорта украинского зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис Джонсон