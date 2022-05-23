Джонсон сподівається, що українці зможуть повернутися до нормального життя найближчим часом

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив глибоку надію на те, що жителі України зможуть повернутися до нормального життя найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Джонсон також заявив, що подвоїть зусилля з надання Україні продовольства та гуманітарної допомоги.
Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Джонсон говорив про блокаду ключового портового міста Одеси. Прем'єр-міністр заявив, що працюватиме над тим, щоб зняти блокаду. Після чого Україна зможе експортувати товари в інший світ.
Лідери погодилися з необхідністю того, щоб міжнародне співтовариство залишалося єдиним у своєму засудженні путінського варварства.
На думку Джонсона, обов'язком кожної країни було допомогти Україні в її боротьбі за свободу як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Він повторив, що британський народ на 1000% підтримує народ України.
Нагадаємо, Зеленський обговорив з Джонсоном збільшення експорту аграрної продукції.
Раніше Зеленський обговорив з прем'єром Британії можливості експорту українського зерна.
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