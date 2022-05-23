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Джонсон сподівається, що українці зможуть повернутися до нормального життя найближчим часом

Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив глибоку надію на те, що жителі України зможуть повернутися до нормального життя найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Джонсон також заявив, що подвоїть зусилля з надання Україні продовольства та гуманітарної допомоги.

Під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським Джонсон говорив про блокаду ключового портового міста Одеси. Прем'єр-міністр заявив, що працюватиме над тим, щоб зняти блокаду. Після чого Україна зможе експортувати товари в інший світ.

Лідери погодилися з необхідністю того, щоб міжнародне співтовариство залишалося єдиним у своєму засудженні путінського варварства.

На думку Джонсона, обов'язком кожної країни було допомогти Україні в її боротьбі за свободу як зараз, так і в довгостроковій перспективі. Він повторив, що британський народ на 1000% підтримує народ України.

Нагадаємо, Зеленський обговорив з Джонсоном збільшення експорту аграрної продукції.

Раніше Зеленський обговорив з прем'єром Британії можливості експорту українського зерна.

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Борис Джонсон