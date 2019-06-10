В Британии зарегистрировали 10 кандидатов в премьеры

Иллюстративное фото (flickr.com UK Parliament)

Первый раунд голосования за кандидата на пост премьер-министра Британии состоится 13 июня

На должность лидера правящей в Великобритании Консервативной партии и премьер-министра страны официально претендуют 10 политиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Список претендентов на лидерство в партии объявила заместитель председателя партийного комитета 1922 Шерил Гиллан.

Кандидатами стали: министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, бывший организатор парламентского большинства Марк Харпер, министр иностранных дел Джереми Хант, министр внутренних дел Саджид Джавид, бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, бывшая лидер Палаты общин Андреа Лидсом, бывший секретарь по вопросам труда и пенсий Эстер Маквей, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и секретарь по международному развитию Рори Стюарт.

Изначально о своих амбициях объявили 13 кандидатов, однако три из них взяли самоотвод. Причем последний из них, бывший заместитель министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Сэм Джима, сделал это за несколько минут до официального оглашения окончательного списка кандидатов.

Гиллан заявила, что первый раунд голосования пройдет уже в четверг, 13 июня.

Напомним, Тереза Мэй официально покидает пост лидера Консервативной партии, однако останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника. Голосования по кандидатурам среди депутатов-консерваторов начнутся в парламенте 13 июня.

Ранее кандидат на должность премьер-министра Британии Борис Джонсон заявил, что в случае получения должности он не будет платить Европейскому союзу за Brexit на нынешних условиях соглашения. По словам Джонсона, Великобритания не будет оплачивать выход из Евросоюза пока не будет ясности о пути вперед.