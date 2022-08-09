UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Джонсон и Макрон обсудили влияние военной помощи на войну в Украине

Фото: Джонсон и Макрон обсудили влияние военной помощи на войну в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора заявили, что помощь их стран украинским защитникам "вносит значительное влияние" в войну против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Они согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по подготовке и оснащению украинских войск оказали значительное влияние на войну", - говорится в отчете Даунинг-стрит по результатам беседы.

Также оба лидера согласились с тем, что "нельзя допустить усталости Запада от войны".

В заявлении Елисейского дворца говорится, что лидеры стран подтвердили решимость поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо".

В отчетах также говорится, что Макрон и Джонсон обсудили другие вопросы, в частности продовольственный кризис, вызванный российской агрессией против Украины.

Напомним, 1 августа президент Украины Владимир Зеленский и Макрон вели переговоры полтора часа.

Зеленский попросил лидера Франции помочь с разблокированием макрофинансовой помощи на 9 млрд евро для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль МакронБорис Джонсон