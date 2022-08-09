ua ru
Вт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Джонсон и Макрон обсудили влияние военной помощи на войну в Украине

Новина українською →
Вторник 09 августа 2022 21:37
Джонсон и Макрон обсудили влияние военной помощи на войну в Украине Фото: Джонсон и Макрон обсудили влияние военной помощи на войну в Украине (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора заявили, что помощь их стран украинским защитникам "вносит значительное влияние" в войну против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Они согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по подготовке и оснащению украинских войск оказали значительное влияние на войну", - говорится в отчете Даунинг-стрит по результатам беседы.

Также оба лидера согласились с тем, что "нельзя допустить усталости Запада от войны".

В заявлении Елисейского дворца говорится, что лидеры стран подтвердили решимость поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо".

В отчетах также говорится, что Макрон и Джонсон обсудили другие вопросы, в частности продовольственный кризис, вызванный российской агрессией против Украины.

Напомним, 1 августа президент Украины Владимир Зеленский и Макрон вели переговоры полтора часа.

Зеленский попросил лидера Франции помочь с разблокированием макрофинансовой помощи на 9 млрд евро для Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эммануэль Макрон Борис Джонсон
NEWS
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
DAILY
Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины