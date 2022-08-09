Джонсон и Макрон обсудили влияние военной помощи на войну в Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора заявили, что помощь их стран украинским защитникам "вносит значительное влияние" в войну против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Они согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по подготовке и оснащению украинских войск оказали значительное влияние на войну", - говорится в отчете Даунинг-стрит по результатам беседы.

Также оба лидера согласились с тем, что "нельзя допустить усталости Запада от войны".

В заявлении Елисейского дворца говорится, что лидеры стран подтвердили решимость поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо".

В отчетах также говорится, что Макрон и Джонсон обсудили другие вопросы, в частности продовольственный кризис, вызванный российской агрессией против Украины.