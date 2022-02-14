Джонсон: кризис вокруг Украины достиг критической отметки, но есть окно возможностей

В канцелярии Джонсона заявили, что все еще открыто окно возможности для деэскалации и дипломатии, и премьер-министр будет предпринимать усилия вместе с союзниками, добиваясь от России того, "чтобы она отступила от края пропасти".

"Кризис на границе Украины достиг критической отметки. Вся имеющаяся у нас информация указывает, что Россия планирует в любой момент осуществить вторжение в Украину. Это будет иметь катастрофические последствия как для Украины, так и для России", - цитирует Джонсона представитель главы правительства.

В документе указывается, что среди прочего Джонсон будет обсуждать с союзниками Лондона по НАТО возможность оказания Украине дополнительной экономической поддержки, а также помощи в обеспечении обороны ее границ.

В конце недели ожидается визит главы британского правительства на континент, однако не указывается, какую именно страну он посетит. Речь может идти о пока не подтверждавшемся участии Джонсона в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая открывается в пятницу, 18 февраля. Глава министерства обороны королевства Бен Уоллес 16-17 января встретится с коллегами из стран НАТО в Брюсселе.