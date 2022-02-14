Джонсон: криза навколо України досягла критичної позначки, але є вікно можливостей

У канцелярії Джонсона заявили, що все ще відкрито вікно можливості для деескалації і дипломатії, і прем'єр-міністр буде робити зусилля разом з союзниками, домагаючись від Росії того, "щоб вона відступила від краю прірви".

"Криза на кордоні України досягла критичної позначки. Вся наявна у нас інформація вказує, що Росія планує в будь-який момент здійснити вторгнення в Україну. Це матиме катастрофічні наслідки як для України, так і для Росії", - цитує Джонсона представник глави уряду.

У документі вказується, що серед іншого Джонсон буде обговорювати з союзниками Лондона по НАТО можливість надання Україні додаткової економічної підтримки, а також допомоги в забезпеченні оборони її кордонів.

Наприкінці тижня очікується візит глави британського уряду на континент, проте не вказується, яку саме країну він відвідає. Мова може йти про участь Джонсона в Мюнхенській конференції з питань безпеки, яка відкривається в п'ятницю, 18 лютого. Глава міністерства оборони королівства Бен Уоллес 16-17 січня зустрінеться з колегами з країн НАТО в Брюсселі.