Джонсон і радники ЄС опинилися під атакою дронів РФ біля кордону, - Spiegel

Оновлено о 17:13 За інформацією джерел РБК-Україна, дані Der Spiegel не відповідають дійсності. Потяг, у якому їхали радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер і колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, уже проминув станцію Дорогузьк і був у безпеці на момент удару.

Під атаку потрапив інший склад, що прямував тією ж колією приблизно через годину. Тобто високопосадовці прибули до пункту призначення ще до інциденту.

Спростування підтвердив і співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт.

"Це був не наш поїзд, а той, що їхав лише за кілька хвилин після нас біля прикордонного переходу з Польщею. Його евакуювали, коли наблизився дрон, і ніхто не постраждав. Дуже хороша система безпеки", - написав він.

За словами Більдта, їхній потяг лише отримав попередження про евакуацію, але зміг продовжити рух до Дорохуська. Політик також наголосив, що російські атаки проти України посилюються.

За інформацією видання Spiegel, від наслідків російської атаки постраждав один із найближчих радників канцлера Фрідріха Мерца - Гюнтер Зауттер, радник з питань зовнішньої та безпекової політики у Відомстві канцлера.

Він їхав нічним потягом з Києва до Польщі в суботу ввечері. Близько 5:00 приватно орендований склад зупинився біля польського кордону - через удари безпілотників у прикордонному районі частину потяга евакуювали.

Разом із Зауттером поверталися радники з питань безпеки інших європейських урядів, члени німецького Бундестагу, дипломати та науковці.

Усі вони були в Києві, де разом із командою Володимира Зеленського обговорювали можливі мирні переговори з Росією та брали участь у міжнародній конференції. Цим самим спецпотягом після конференції повертався й колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Захід безпеки був викликаний окремим інцидентом на тій самій залізничній колії. Рано-вранці того ж дня поблизу польського кордону дрон атакував лінію Київ-Варшава. За словами оператора, локомотив потяга підбили, однак ніхто не постраждав.

За даними Der Spiegel, усім вдалося врятуватися: невдовзі після того, як потяг зупинили через тривогу і провідники розбудили пасажирів для евакуації, оголосили відбій - нових дронів не виявили.

Реакція депутатів

У потягу був і депутат Бундестагу від Партії зелених Робін Вагенер, який висловив шок після атаки.

"Ці атаки дронів - це сліпий терор проти українських мирних жителів та небезпечна ескалація війни Путіна", - сказав він виданню.

За словами депутата, Росія стає дедалі безпринципнішою і "грається з вогнем" прямо на кордоні ЄС та НАТО, тож цьому терору треба покласти край.