Джонсон и советники ЕС оказались под атакой дронов РФ у границы, - Spiegel

По информации издания, от последствий российской атаки пострадал один из ближайших советников канцлера Фридриха Мерца – Гюнтер Зауттер, советник по внешней и политике безопасности в Ведомстве канцлера.

Он ехал ночным поездом из Киева в Польшу в субботу вечером. Около пяти часов частно арендованный склад остановился возле польской границы - из-за ударов беспилотников в приграничном районе часть поезда эвакуировали.

Вместе с Зауттером возвращались советники по безопасности других европейских правительств, члены немецкого Бундестага, дипломаты и ученые.

Все они были в Киеве, где вместе с командой Владимира Зеленского обсуждали мирные переговоры с Россией и принимали участие в международной конференции. Этим спецпоездом после конференции возвращался и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Мероприятие безопасности было вызвано отдельным инцидентом на том же железнодорожном пути. Ранним утром того же дня вблизи польской границы дрон атаковал линию Киев-Варшава. По словам оператора, локомотив поезда подвели, однако никто не пострадал.

По данным Der Spiegel, всем удалось спастись: вскоре после того, как поезд остановили из-за тревоги и проводники разбудили пассажиров для эвакуации, объявили отбой - новых дронов не обнаружили.

Реакция депутатов

В поезде был и депутат Бундестага от Партии зеленых Робин Вагенер, выразивший шок после атаки.

"Эти атаки дронов - это слепой террор против украинских мирных жителей и опасная эскалация войны Путина", - сказал он.

По словам депутата, Россия становится все более беспринципной и "играется с огнем" прямо на границе ЕС и НАТО, поэтому этому террору нужно положить конец.