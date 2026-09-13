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Джонсон и советники ЕС оказались под атакой дронов РФ у границы, - Spiegel

16:38 13.09.2026 Вс
2 мин
Делегация возвращалась из Киева после конференции
aimg Валерия Абабина
Фото: пассажирский поезд "Укрзализныци" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Во время дроновой атаки РФ у украинско-польской границы поблизости оказались высокопоставленные должностные лица нескольких стран ЕС и Борис Джонсон. Они возвращались из Киева после конференции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По информации издания, от последствий российской атаки пострадал один из ближайших советников канцлера Фридриха Мерца – Гюнтер Зауттер, советник по внешней и политике безопасности в Ведомстве канцлера.

Он ехал ночным поездом из Киева в Польшу в субботу вечером. Около пяти часов частно арендованный склад остановился возле польской границы - из-за ударов беспилотников в приграничном районе часть поезда эвакуировали.

Вместе с Зауттером возвращались советники по безопасности других европейских правительств, члены немецкого Бундестага, дипломаты и ученые.

Все они были в Киеве, где вместе с командой Владимира Зеленского обсуждали мирные переговоры с Россией и принимали участие в международной конференции. Этим спецпоездом после конференции возвращался и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Мероприятие безопасности было вызвано отдельным инцидентом на том же железнодорожном пути. Ранним утром того же дня вблизи польской границы дрон атаковал линию Киев-Варшава. По словам оператора, локомотив поезда подвели, однако никто не пострадал.

По данным Der Spiegel, всем удалось спастись: вскоре после того, как поезд остановили из-за тревоги и проводники разбудили пассажиров для эвакуации, объявили отбой - новых дронов не обнаружили.

Реакция депутатов

В поезде был и депутат Бундестага от Партии зеленых Робин Вагенер, выразивший шок после атаки.

"Эти атаки дронов - это слепой террор против украинских мирных жителей и опасная эскалация войны Путина", - сказал он.

По словам депутата, Россия становится все более беспринципной и "играется с огнем" прямо на границе ЕС и НАТО, поэтому этому террору нужно положить конец.

Напомним, Россия ударила по железной дороге у украинско-польской границы - дрон попал в локомотив пассажирского поезда на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей. Несмотря на повреждения, никто из людей не пострадал.

Накануне Россияне также атаковали пассажирский поезд в Луцке - пассажиров и работников заблаговременно эвакуировали, так что обошлось без жертв, хотя в результате удара вспыхнул пожар

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