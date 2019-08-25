Джонсон хоче зупинити роботу парламенту Британії на п'ять тижнів

Фото: Борис Джонсон (Jack Taylor/Getty Images)

Роботу парламенту можуть призупинити з 9 вересня

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон проводить юридичні консультації для того, щоб припинити роботу парламенту країни на п'ять тижнів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Джонсон спитав свого генерального прокурора, чи можна закрити парламент на п'ять тижнів з 9 вересня. ЗМІ вважають, що цей крок є спробою зупинити законодавців від примусового продовження терміну дії Brexit.

"В електронному листі старших радників уряду раднику в офісі Джонсона, йдеться, що прем'єр-міністр нещодавно запросив вказівки щодо законності такого кроку", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що закриття парламенту цілком можливо, якщо тільки суди не погодяться з вимогою активістів, які виступають проти Brexit, заблокувати такий крок.

Раніше Борис Джонсон заявив, що Лондон не прагне здійснити вихід Британії з Європейського союзу (Brexit) без угоди.

Нагадаємо, президент Європейської ради Дональд Туск заявляв, що Європейський союз не буде співпрацювати з Лондоном в питанні виходу Британії з ЄС (Brexit) без угоди.