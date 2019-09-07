Джонсон готов нарушить закон ради Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов нарушить закон и не выполнить решение парламента о переносе Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Сообщается, что об этом заявил Джонсон в письме к членам возглавляемой им правящей Консервативной партии, которое он направил после принятия парламентом решения о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок.

"Они только что приняли закон, который заставит меня умолять Брюссель продлить крайний срок реализации Brexit. Этого я не сделаю никогда", - сообщил Джонсон.

В случае отказа принять решение парламента против премьер-министра Британии могут подать в суд.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в пятницу 6 сентября палата Лордов Великобритании одобрила законопроект о переносе даты выхода из состава ЕС с 31 октября на более позднюю. Британский парламент выступает против нынешнего варианта соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС, однако не поддерживают и Brexit без сделки.

Также сообщалось, что лондонский суд разрешил Джонсону приостановить работу парламента. Апелляцию относительно данного решения Верховный суд Британии рассмотрит его во вторник, 17 сентября.