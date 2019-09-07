ru
ua

Джонсон готов нарушить закон ради Brexit

Новости » В мире   

Джонсон не поддерживает перенос Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов нарушить закон и не выполнить решение парламента о переносе Brexit. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Сообщается, что об этом заявил Джонсон в письме к членам возглавляемой им правящей Консервативной партии, которое он направил после принятия парламентом решения о переносе Brexit с 31 октября на более поздний срок.

"Они только что приняли закон, который заставит меня умолять Брюссель продлить крайний срок реализации Brexit. Этого я не сделаю никогда", - сообщил Джонсон.

В случае отказа принять решение парламента против премьер-министра Британии могут подать в суд.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что в пятницу 6 сентября палата Лордов Великобритании одобрила законопроект о переносе даты выхода из состава ЕС с 31 октября на более позднюю. Британский парламент выступает против нынешнего варианта соглашения с Брюсселем о выходе страны из ЕС, однако не поддерживают и Brexit без сделки.

Также сообщалось, что лондонский суд разрешил Джонсону приостановить работу парламента. Апелляцию относительно данного решения Верховный суд Британии рассмотрит его во вторник, 17 сентября.

Россия выплатила долг Совету Европы Porsche презентовал свой первый электромобиль
Читать все новости