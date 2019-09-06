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Лондонский суд разрешил Джонсону приостановить работу парламента

Новости » Политика    06.09.2019 - 15:17
Лондонский суд разрешил Джонсону приостановить работу парламента
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

На решение суда можно подать апелляцию

В пятницу, 6 сентября, Высокий суд Лондона признал законной инициативу премьер-министра Британии Бориса Джонсона временно приостановить работу парламента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, суд Лондона после аналогичного решения суда Шотландии позволил Джонсону приостановить работу британского парламента. Однако данное решение может быть обжаловано.

Отмечается, что в случае подачи апелляции на данное судебное решение, Верховный суд Британии рассмотрит его во вторник, 17 сентября.

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II приняла решение о приостановке работы британского парламента на 5 недель для решения вопросов вокруг Brexit. Перерыв в работе парламента должен начаться в период с 9 по 12 сентября и продлится до 14 октября.

РБК-Украина писало, что Палата общин Британии в среду, 4 сентября, не поддержала предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных парламентских выборов 15 октября.

Позже в британском парламенте сообщили, что 9 сентября Палата общин повторно рассмотрит вопрос целесообразности проведение внеочередных выборов. Тогда же отмечалось, что работа парламента не будет прекращена, пока законопроект о блокировке "жесткого" Brexit не станет законом.

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