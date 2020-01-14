Джонсон допускает новую ядерную сделку с Ираном в интересах Трампа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допускает замену ядерной сделки с Ираном на новую на условиях президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью BBC.

По его словам, если стороны откажутся от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, то понадобится замена.

"Проблема с СВПД заключается в том, что с американской точки зрения она плохая, плюс она была согласована президентом Обамой, и с американской точки зрения у нее много недочетов. Но если мы собираемся от нее избавиться, давайте заменим ее, давайте заменим ее на "сделку Трампа", и это будет отличный выход из ситуации", - заявил Джонсон.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейские страны запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном.

Отметим, Тегеран заявил об отказе от основного обязательства по ядерному соглашению 2015 года в отношении объемов обогащенного урана после ликвидации командующего спецподразделения КСИР Касема Сулеймани ударом американских Военно-воздушных сил.