Джонсон даст Конгрессу время ознакомиться с его идеей по Украине и Израилю: когда проголосуют

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон намерен разрешить членам Конгресса ознакомиться с его законопроектами по финансированию помощи США для Украины, Израиля, Тайваня в течение 72 часов, прежде чем вынести их на рассмотрение.

Если текст будет опубликован во вторник, как надеется Джонсон, это может означать, что Палата представителей не сможет проголосовать за четыре отдельных законопроекта до пятницы, 19 апреля.

Как отмечается, запланировано, что Палата представителей покинет заседание в четверг, 18 апреля, во второй половине дня и уйдет на каникулы на следующей неделе, но это может измениться.

Джонсон заявил, что конференция Республиканской партии решила голосовать за законопроекты о внешней помощи в отдельности, и что он хотел бы направить в Сенат каждый законопроект в отдельности. Однако окончательное решение о том, стоит ли объединять их вместе, еще не принято.