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Джонсон анонсировал следующий саммит G7 на британском курорте

Автор: Артур Родивилов

Великобритания проведет саммит Группы семи (G7) с 11 до 13 июня. Он пройдет в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

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Об этом сообщает Reuters.

На встречу лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза будут приглашены руководители Австралии, Индии и Южной Кореи.

Как отмечается в коммюнике правительства Великобритании, страны, председательствующей в 2021 году в неформальном объединении семи экономически развитых государств мира, на встрече лидеры G7 обсудят такие совместные проблемы, как пандемия коронавируса и климатические изменения. Они также поднимут тему всеобщего доступа населения к беспрепятственной торговле, преимуществам технологического прогресса и научных открытий.

"Премьер-министр намерен использовать "семерку" для активизации сотрудничества между демократическими и технологически продвинутыми странами мира. С этой целью он пригласил лидеров Австралии, Индии и Южной Кореи принять участие во встрече в качестве гостей, чтобы повысить уровень знания и опыта за столом. Вместе 10 лидеров представляют более 60% населения, живущего в демократических странах", - говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10.

В ноябре три дипломатических источника заявили, что администрация Трампа не объявила о сроках или повестке дня возможного саммита G7. Хотя онлайн-встреча еще возможна, работа над каким-либо совместным заявлением не велась. Этот процесс обычно занимает несколько месяцев.

Ранее Трамп говорил, что рассматривает возможность провести саммит G7 после всеобщих выборов в США. Напомним, ранее саммит лидеров G7 был перенесен на сентябрь.

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