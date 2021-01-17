Джонсон анонсував наступний саміт G7 на британському курорті

Великобританія проведе саміт Групи семи (G7) з 11 до 13 червня. Він пройде в курортному містечку Карбис-Бей на Атлантичному узбережжі півострова Корнуолл.

Про це повідомляє Reuters.

На зустріч лідерів Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, США, Франції, Японії та Євросоюзу будуть запрошені керівники Австралії, Індії і Південної Кореї.

Як наголошується в комюніке уряду Великобританії, країни, що головує в 2021 році в неформальному об'єднанні семи економічно розвинених держав світу, на зустрічі лідери G7 обговорять такі спільні проблеми, як пандемія коронавіруса і кліматичні зміни. Вони також піднімуть тему загального доступу населення до безперешкодної торгівлі, переваг технологічного прогресу і наукових відкриттів.

"Прем'єр-міністр має намір використовувати "сімку" для активізації співпраці між демократичними і технологічно просунутими країнами світу. З цією метою він запросив лідерів Австралії, Індії і Південної Кореї взяти участь у зустрічі у якості гостей, щоб підвищити рівень знань і досвіду за столом. Разом 10 лідерів становлять понад 60% населення, що живе в демократичних країнах", - йдеться в заяві Даунінг-стріт, 10.

У листопаді три дипломатичних джерела заявили, що адміністрація Трампа не оголосила про терміни або порядку денному можливого саміту G7. Хоча онлайн-зустріч ще можлива, робота над яким-небудь спільною заявою не велася. Цей процес зазвичай займає кілька місяців.

Раніше Трамп говорив, що розглядає можливість провести саміт G7 після загальних виборів у США. Нагадаємо, раніше саміт лідерів G7 був перенесено на вересень.