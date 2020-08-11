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Трамп заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7 в США

Вашингтон, Вторник 11 августа 2020 02:36
Трамп заявил, что пригласил бы Путина на саммит G7 в США
Фото: Дональд Трамп (flickr.by Gage Skidmore)
Автор: Артур Родивилов

Он рассматривает возможность проведения саммита в США после выборов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что непременно пригласил бы на саммит G7 российского президента Владимира Путина. Глава Белого дома считает его "важным действующим лицом".

Об этом Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Глава государства добавил, что рассматривает возможность провести саммит G7 после всеобщих выборов в США.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на нынешний саммит G7 в качестве наблюдателя. Также американский лидер предложил расширить формат G7, вернув в него Россию. Против этого сразу же выступили Британия, Канада и Европейский союз.

Трамп объяснял, что возвращение России в G7 поможет в будущем договориться с ней о ядерном пакте.

Отметим, в июне президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить возвращения России в G7.

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Новости Украины Владимир ПутинG7Дональд Трамп
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