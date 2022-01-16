Теннисист Джокович после скандала покинул Австралию

Сербский теннисист Новак Джокович покинул Австралию, не приняв участие в Открытом чемпионате континента. Он вылетел рейсом Emirates Airlines из Мельбурна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Джоковича под охраной полиции доставили в аэропорт Мельбурна, откуда он покинул Австралию в 22:30 по местному времени (13:30 по киевскому). Первая ракетка мира вылетела регулярным рейсом Emirates Airlines в Дубай.

Как написала одна из пассажирок рейса в Twitter, Джокович в сопровождении сотрудников службы безопасности прошел в первый класс.