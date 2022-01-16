Тенісист Джокович після скандалу залишив Австралію

Сербський тенісист Новак Джокович покинув Австралію, не взявши участь у Відкритому чемпіонаті континенту. Він вилетів рейсом Emirates Airlines з Мельбурна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Джоковича під охороною поліції доставили в аеропорт Мельбурна, звідки він покинув Австралію о 22:30 за місцевим часом (13:30 за київським). Перша ракетка світу вилетіла регулярним рейсом Emirates Airlines в Дубай.

Як написала одна з пасажирок рейсу в Twitter, Джокович у супроводі співробітників Служби безпеки пройшов у перший клас.