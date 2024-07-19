Джеймс-молодший провів найрезультативніший матч у Літній лізі НБА: відео

Універсальний оборонець "Лос-Анджелес Лейкерс" Бронні Джеймс доклався до перемоги над "Клівленд Кавальєрс" у міжсезонному товариському турнірі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Літня ліга НБА
"Клівленд" – "Лейкерс" – 89:93 (20:24, 30:22, 22:22, 17:25)
Новачок "озерників" з'явився в стартовій п'ятірці команди разом із Істом, Кеслтоном, Льюїсом і Кнехтом. Матч став для сина Леброна четвертим поспіль і наразі найрезультативнішим у Літній лізі.
Джеймс-молодший провів на паркеті 25 хвилин. За відведений час він набрав 13 очок, зробив 5 підбирань і віддав 3 передачі. Також 55-й номер драфту НБА-2024 оформив 2 блокшоти та одного разу сфолив.
Оборонець виконав 10 кидків із гри, з яких влучними виявилася половини. Зокрема, Джеймс-молодший реалізував лише одну з трьох 3-очкових спроб. Зате американець був точним на лінії штрафних (2 влучних кидка з двох). За статистичним показником "плюс-мінус" результат новачка позитивний (+1).
"Лейкерс" прогнозовано забрали Джеймса-молодшого на драфті, щоб сформувати перший в історії НБА активний дует батька й сина. Оглядачі впевнені, що вони разом розпочнуть сезон під егідою асоціації, а потім син набиратиметься досвіду в Джі-Лізі. Торік Бронні Джеймс ледь не завершив кар'єру через зупинку серця.
До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.