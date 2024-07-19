Джеймс-молодший провів найрезультативніший матч у Літній лізі НБА: відео

Літня ліга НБА

"Клівленд" – "Лейкерс" – 89:93 (20:24, 30:22, 22:22, 17:25)

Новачок "озерників" з'явився в стартовій п'ятірці команди разом із Істом, Кеслтоном, Льюїсом і Кнехтом. Матч став для сина Леброна четвертим поспіль і наразі найрезультативнішим у Літній лізі.

Джеймс-молодший провів на паркеті 25 хвилин. За відведений час він набрав 13 очок, зробив 5 підбирань і віддав 3 передачі. Також 55-й номер драфту НБА-2024 оформив 2 блокшоти та одного разу сфолив.

Оборонець виконав 10 кидків із гри, з яких влучними виявилася половини. Зокрема, Джеймс-молодший реалізував лише одну з трьох 3-очкових спроб. Зате американець був точним на лінії штрафних (2 влучних кидка з двох). За статистичним показником "плюс-мінус" результат новачка позитивний (+1).

"Лейкерс" прогнозовано забрали Джеймса-молодшого на драфті, щоб сформувати перший в історії НБА активний дует батька й сина. Оглядачі впевнені, що вони разом розпочнуть сезон під егідою асоціації, а потім син набиратиметься досвіду в Джі-Лізі. Торік Бронні Джеймс ледь не завершив кар'єру через зупинку серця.