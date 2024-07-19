Фінал Тур де Франс, Формула-1 за Тисою і розв'язка "електрокузена": анонс вихідних у спорті

Лондонський етап Діамантової ліги, битва за Суперкубок Бельгії, вирішальний раунд "Великої петлі", Гран-прі Угорщини в Королеві автоспорту та фінальний етап Формули E відбудуться в прийдешній вікенд.

London Athletics Meet

20 липня, 16:00, Лондон, "Лондон Стедіум", трансляція на app.setantasports.com

Діамантова ліга приїхала на Альбіон на останній етап перед Олімпійськими іграми. Цікаві старти будуть у жіночому бігу на 400 м із бар'єрами, де чемпіонка світу Ноа Лайлс позмагається з рекордсменкою Європи Фемке Бол. А ось на тій же дистанції без перешкод у чоловіків повернеться олімпійський чемпіон-2012 Кірані Джеймс, щоб опонувати європейському рекордсмену Меттью Хадсону-Сміту. Буде цікаво, хоч і без найкращих українських спортсменів цього разу.

"Брюгге" – "Сент-Жиллуаз"

20 липня, 21:00, Брюгге, "Ян Брейдель", телетрансляція на Setanta Sports+

Ворота в новий європейський футбольний сезон прочинять в Брюгге. Чемпіон зійдеться з володарем Кубка Бельгії в битві за перший національний трофей чергової кампанії. "Сент-Жиллуаз" повернувся з майже столітнього небуття кілька років тому. "Юніоністи" двічі стали віце-чемпіонами та взяли кубок, а тепер хочуть зробити наступний крок. Утім, "Брюгге" Нікі Хаєна матиме свій інтерес. "Чорно-сині" прагнуть підтвердити статус бельгійського домінатора і в сезоні 2024/25.

Монако – Ніцца

21 липня, 15:15, Монако, "Пор Еркюль", телетрансляція на Eurosport

Цьогоріч фінальний етап легендарної багатоденки омине Париж. Французька столиця готується приймати Олімпійські ігри, тож шосейний гранд-тур коронуватиме чемпіона на березі Середземного моря. Елітні велогонщики матимуть нагоду насолодитися розкішними краєвидами Французької Рив'єри. Індивідуальна гонка з роздільним стартом буде короткою – лише 33,7 км. Головний же претендент пити ігристе на фінальних метрах став словенець Тадей Погачар.

Гран-прі Угорщини

21 липня, 16:00, Будапешт, "Хунгарорінг", телетрансляція на Setanta Sports

Друга частина сезону Формули-1 розпочнеться в Будапешті. Перші 12 гран-прі виграли 6 гонщиків. Здавалося б, інтрига сягнула небачених висот. Та чинний чемпіон Макс Ферстаппен за кермом "Ред Булла" переміг на семи етапах, а п'ятірка уявних конкурентів – на п'яти. Проте, "Макларен" і "Мерседес" справді підтягнулися до лідера. Вихід же семиразового чемпіона світу Льюїса Хемілтона з летаргічного сну на Гран-прі Британії додав нинішньому сезону особливого шарму.

eПрі Лондона

21 липня, 19:00, Лондон, ExCeL London, телетрансляція на Eurosport 2

Зате до розв'язки підійшов сезон "електричної" Формули. Перед останнім етапом у виставковому центрі Лондона коло претендентів на титул звузилося до трьох. Конкуренцію пілотам "Ягуара" Ніку Кессіді та Мітчу Евансу складе гонщик "Порше" Паскаль Верляйн. Щоправда, на попередньому eПрі ця трійка виступила посередньо. Натомість Антоніу Фелікс да Кошта ("Порше") виграв обидві гонки в Портленді та прагнутиме повторити успіх на Альбіоні, щоб дивом стати чемпіоном.