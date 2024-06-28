ua en ru
Пт, 28 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Лейкерс" обрали сина Леброна на драфті та переписали історію НБА

Лос-Анджелес, П'ятниця 28 червня 2024 09:59
UA EN RU
"Лейкерс" обрали сина Леброна на драфті та переписали історію НБА Фото: Бронні Джеймс у кольорах Університету Південної Каліфорнії (usctrojans.com)
Автор: Антон Федорців

Бронні Джеймс обраний "Лос-Анджелес Лейкерс" у другому раунді драфту Національної баскетбольної асоціації 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НБА.

Універсальний оборонець задрафтований під 55-м номером. Сезон 2023/24 він провів у Національній асоціації студентського спорту (NCAA).

"Лейкерс" прогнозовано забрали Джеймса-молодшого. Тепер каліфорнійці сформували перший в історії НБА активний дует батька та сина. Щоправда, "озерники" ще повинні підписати контракт із проспектом.

У нинішньому сезоні NCAA Джеймс-молодший провів 25 матчів. Його середні цифри в лавах "Троянс" – 4.8 очки, 2.8 підбирань і 2.1 асисти. Дебютував на рівні студентської асоціації юніор на початку грудня. Натомість Джеймс-старший завершив 21-й сезон поспіль у НБА.

Бронні Джеймс вступив до університету торік. На той час баскетбольні оглядачі пророкували йому місце в першій десятці драфту-2024. Утім, кар'єрні перспективи Джеймса-молодшого похитнулися через зупинку серця на тренуванні "Троянс" у липні.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБА Леброн Джеймс Баскетбол
NEWS
28-й День Конституції. Як ухвалювали основний закон України та що було до нього
28-й День Конституції. Як ухвалювали основний закон України та що було до нього
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року