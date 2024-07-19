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Джеймс-младший провел самый результативный матч в Летней лиге НБА: видео

Фото: Бронни Джеймс продолжил прогрессировать в межсезонье (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный защитник "Лос-Анджелес Лейкерс" Бронни Джеймс приложился к победе над "Кливленд Кавальерс" в межсезонном товарищеском турнире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Летняя лига НБА

"Кливленд" – "Лейкерс" – 89:93 (20:24, 30:22, 22:22, 17:25)

 

 

Новичок "озерников" появился в стартовой пятерке команды вместе с Истом, Каслтоном, Льюисом и Кнехтом. Матч стал для сына Леброна четвертым подряд и в данный момент самым результативным в Летней лиге.

Джеймс-младший провел на паркете 25 минут. За отведенное время он набрал 13 очков, сделал 5 подборов и отдал 3 передачи. Также 55-й номер драфта НБА-2024 оформил 2 блок-шота и однажды сфолил.

Защитник выполнил 10 бросков из игры, из которых точными оказалась половина. В частности, Джеймс-младший реализовал лишь одну из трех трехочковых попыток. Зато американец был точным на линии штрафных (2 точных броска из двух). По статистическому показателю "плюс-минус" результат новичка положительный (+1).

"Лейкерс" прогнозируемо забрали Джеймса-младшего на драфте, чтобы сформировать первый в истории НБА активный дуэт отца и сына. Обозреватели уверены, что они вместе начнут сезон под эгидой ассоциации, а потом сын будет набираться опыта в Джи-Лиге. В прошлом году Бронни Джеймс едва не завершил карьеру из-за остановки сердца.

К слову, ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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