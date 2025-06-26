Джейк Пол – Чавес-молодший: коли і де дивитися бій, прогноз експертів

Хто такий Чавес-молодший

39-річний мексиканський боксер, син легендарного чемпіона Хуліо Сезара Чавеса. Виступає на професійному рингу з 2003 року. Неодноразово опинявся в центрі скандалів.

У 2011 році він отримав титул WBC у середній вазі, перемігши Себастьяна Збіка у вкрай спірному поєдинку. Пізніше здобув ще одну неоднозначну перемогу над Марко Антоніо Рубіо.

У 2012 році Чавес поступився титулом аргентинцю Серхіо Мартінесу. Пізніше, через труднощі зі згонкою ваги він почав виступати у вищих вагових категоріях.

Найгучнішим боєм у подальшій кар'єрі став поєдинок із Канело Альваресом у 2017 році. Хоча Чавес протримався всі 12 раундів, бій виявився одностороннім і завершився його беззаперечною поразкою.

В червні 2021 року він поступився бразильцю Андерсону Сілві, якому на момент бою було 40 років. Потім була лише непоказова перемога над колишнім бійцем UFC Юраєю Холлом у рамках андеркарду шоу Джейк Пол – Майк Перрі (липень 2024-го).

Кар'єру боксера неодноразово затьмарювали проблеми із зайвою вагою, недопуск до боїв через провалені допінг-тести або ухилення від допінг-контролю, а також звинувачення у вживанні наркотиків та алкоголю. Постійні спроби "перезапустити" кар'єру не приносили довготривалого успіху.

Хто такий Джейк Пол

28-річний американський блогер та актор. Боксерські бої почав проводити з 2020 року. В його списку 12 поєдинків, у 11-ти з яких він переміг (7 разів достроково) та одного разу поступився.

Спочатку серед суперників були такі ж блогери, як і він, колишній баскетболіст Нейт Робінсон, ветерани боксу та змішаних єдиноборств.

Єдиної поразки Пол зазнав від Томмі Ф'юрі – зведеного молодшого брата Тайсона Ф'юрі. Британця оголосили переможцем розділеним рішенням суддів.

У двох своїх останніх поєдинках Пол здолав колишнього бійця UFC Майка Перрі (липень 2024 року), відправивши того в нокаут у шостому раунді. Та легендарного чемпіона світу Майка Тайсона (листопад 2024-го). В поєдинку з 58-річною легендою боксу Пол одержав перемогу одноголосним рішенням суддів.

Що кажуть легенди

Через "специфіку" майбутніх суперників, багато експертів вважають бій Пол – Чавес-молодший більше шоу, ніж спортивною подією.

"Це просто комерційне шоу, де колишній боксер "продає" своє ім'я Джейку Полу. Навряд чи там буде щось цікаве. Хотілося б, щоб Хуліо побив цього хлопця, але, думаю, перемогу віддадуть Полу", - сказав у коментарі The Ring екс-чемпіон світу Марко Антоніо Баррера.

Водночас інший легендарний екс-чемпіон світу Оскар Де Ла Хойя також в інтерв'ю The Ring зазначив, що цей бій стане найбільшим викликом у кар'єрі Пола. Однак він вірить у дострокову перемогу американського блогера-боксера.

"Я вважаю, що це – перше справжнє випробування для Джейка Пола, перший справжній боксер, з яким він зійдеться на рингу. Чавес – колишній чемпіон світу, його не зміг нокаутувати навіть Канело. Я ставлю не те, що Пол нокаутує Чавеса – і це буде великий крок до чемпіонського поясу, про який він мріє".

Хто фаворит поєдинку

Букмекери вважають явним фаворитом майбутнього протистояння Пола: коефіцієнти на його перемогу – 1,13-1,18. Тоді як на успіх Чавеса – 5,70-5.75.

Пол, ймовірно, використовуватиме швидкість і тиск, щоб завершити бій достроково. Чавес може спробувати затягнути поєдинок у пізні раунди, сподіваючись на помилки суперника або свою витривалість.

Однак саме фізична форма Чавеса залишається ключовим питанням. Якщо він не в оптимальній кондиції, Пол домінуватиме. Водночас досвід мексиканця може створити проблеми, якщо він витримає ранній натиск.

Більшість експертів прогнозують перемогу Пола нокаутом у 5-7 раунді.

Де дивитися бій в Україні

Протистояння транслюватиме стрімінговий сервіс DAZN. Початок трансляції орієнтовно – о 03:00 у ніч на 29 червня за Києвом.

Вечір транслюватиметься за системою PPV. Ціна в Україні - 830 грн. Але DAZN пропонує й такий варіант: два боксерських шоу зі знижкою. Якщо разом з цим шоу придбати перегляд вечора боксу Усик – Дюбуа, загальна сума за дві трансляції складатиме 1 453 грн.