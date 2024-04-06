Чи є радіаційна небезпека через знеструмлення ядерної установки в Харкові: відповідь Терехова

До "Джерела нейронів" під'єднано резервну систему живлення. Жодної радіаційної небезпеки наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"Радіаційної небезпеки вже зовсім немає. Підключена резервна система живлення. Крім того, відновлено живлення по ще одній лінії", - наголосив Терехов. Він зазначив, що нині жодної радіаційної загрози для Харкова немає.