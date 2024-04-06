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Чи є радіаційна небезпека через знеструмлення ядерної установки в Харкові: відповідь Терехова

Харківська область, Субота 06 квітня 2024 18:53
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Чи є радіаційна небезпека через знеструмлення ядерної установки в Харкові: відповідь Терехова Фото: мер Харкова Ігорь Терехов (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

До "Джерела нейронів" під'єднано резервну систему живлення. Жодної радіаційної небезпеки наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону.

"Радіаційної небезпеки вже зовсім немає. Підключена резервна система живлення. Крім того, відновлено живлення по ще одній лінії", - наголосив Терехов.

Він зазначив, що нині жодної радіаційної загрози для Харкова немає.

Нагадаємо, 4 квітня у Харкові була знеструмлена ядерна установка "Джерело нейтронів". Причина цього - обстріли російських окупантів.

Удари по Харкову 4 квітня

Нагадаємо, що вночі 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе. Ворог спрямував "Шахеди" на багатоповерхівки та приватні будинки.

Крім того, коли на місце влучання прибули рятувальники та поліція, окупанти ще раз вдарили по місту. За останніми даними, внаслідок атаки загинули четверо осіб, 12 людей отримали поранення. Серед жертв - троє рятувальників.

Що відомо про наслідки удару по Харкову - у матеріалі РБК-Україна.

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