Есть ли радиационная опасность из-за обесточивания ядерной установки в Харькове: ответ Терехова

К "Источнику нейронов" подключена резервная система питания. Никакой радиационной опасности пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона.

"Радиационной опасности уже совсем нет. Подключена резервная система питания. Кроме того, восстановлено питание по еще одной линии", - подчеркнул Терехов. Он отметил, что сейчас никакой радиационной угрозы для Харькова нет.