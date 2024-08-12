Джерела розповіли, як церковний законопроєкт розколов "Слугу народу"
Законопроєкт про заборону РПЦ і пов'язаних з нею організацій, викликав дуже серйозні суперечки всередині "Слуги народу".
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Геть від Москви. Як у Раді збираються заборонити зв'язки з РПЦ і що про це думає Зеленський".
Зокрема, активні противники церковного законопроєкту виявились і всередині пропрезидентської фракції "Слуга народу", хоча початково він з'явився за ініціативою президента Володимира Зеленського.
Зазначається, що крім очікуваного опору з боку уламків ОПЗЖ, активні противники ініціативи виявились і у лавах "Слуг Народу". Деякі з них - чинні церковнослужителі УПЦ, які виступали проти законопроєкту найактивніше.
Ряд співрозмовників видання у фракції наголосили, що особливої ініціативності у просуванні законопроєкту №8371 не помітили й у фракційного керівництва.
"Арахамія (глава фракції СН Давид Арахамія, - ред.) спочатку не хотів втрачати ні голоси в залі - тієї ж екс-ОПЗЖ і деяких наших, ні відштовхувати частину електорату", - каже один із нардепів від СН", – йдеться у матеріалі.
Також прихильники й противники законопроєкту активно намагалися схилити на свій бік і Зеленського.
Вплив Порошенка
"Початковий наратив був такий: Зеленський ініціював законопроєкту, ДСЕСС написала нормальний законопроєкт, а потім у цю тему вліз Порошенко, комітет став на його бік, прийняв усі ці правки, тож треба повернутися до версії першого читання", – розповів співрозмовник в оточенні голови держави.
Знаючи критичне ставлення Зеленського до свого попередника на посаді, говориться в матеріалі, опоненти законопроєкту намагалися переконати голову держави, що його ухвалення стане "перемогою Порошенка".
"Насправді, ми самі, своїм затягуванням з цією історією дали пас Порошенку. Якби ми одразу все оперативно проголосували, не розтягували на місяці, - а голоси в залі були – то він не мав би такої можливості", - пояснює співрозмовник у "Слузі народу".
Втім, зрештою, після того, як через законопроєкт було заблоковано трибуну Верховної Ради 23 липня і парламент пішов на перерву у пленарній роботі, на Банковій визначились із тим, що голосувати за нього необхідно.
"Якщо вже ухвалювати проєкт, то це все треба подати так, що це саме "наша перемога", - каже співрозмовник у президентському оточенні.
Заборона УПЦ МП
Нагадаємо, напередодні народні депутати з плакатами заблокували трибуну Верховної Ради з вимогою розглянути законопроєкт про заборону релігійних організацій, пов'язаних з Російською Федерацією.
Варто зауважити, що Верховна Рада, в рамках першого читання, ще у жовтні 2023 року, ухвалила законопроєкт про заборону Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) та інших релігійних організацій, пов'язаних із Росією.
У березні цього року Комітет рекомендував Раді підтримати вищезгаданий законопроєкт й у другому читані. Тоді заступниця голови профільного комітету Євгенія Кравчук заявляла, що друге читання може відбутись у травні або ж червні.
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