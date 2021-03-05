Джемилеву продлили запрет на въезд в Крым и Россию до 2034 года

О продлении запрета стало известно в ходе исследования материалов по уголовному делу против Джемилева на заседании суда в оккупированном Крыму.

Как следует из ответа управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, запрет на въезд был вынесен 5 марта 2019 года сроком на 15 лет - до 5 марта 2034 года.

В свою очередь, Мустафа Джемилев заявил, что не знал о том, что Россия продлила ему запрет на въезд на Крымский полуостров.

"Вообще-то я не в курсе, что они продлили. В 2014 году они мне давали запрет на 5 лет, до 2019 года. А потом, в 2018-м, за год до истечения этого срока меня внесли в санкционный список. И там сроки не указывались", - заявил он.

Джемилев отметил, что запрет не имеет для него значения.

"К 2034 году меня давно уже не будет на этом свете, так же как впрочем, не будет и оккупации. В случае моей смерти они хотят не пропустить на похороны в Крым. В советское время это практиковалось", - добавил он