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Джемилеву продлили запрет на въезд в Крым и Россию до 2034 года

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация продлила запрет на въезд для лидера крымско-татарского народа Мустафы Джемилева до 2034 года. До этого времени 77-летний правозащитник не сможет въехать в родной Крым.

Об этом сообщает "Крым Реалии".

О продлении запрета стало известно в ходе исследования материалов по уголовному делу против Джемилева на заседании суда в оккупированном Крыму.

Как следует из ответа управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, запрет на въезд был вынесен 5 марта 2019 года сроком на 15 лет - до 5 марта 2034 года.

В свою очередь, Мустафа Джемилев заявил, что не знал о том, что Россия продлила ему запрет на въезд на Крымский полуостров.

"Вообще-то я не в курсе, что они продлили. В 2014 году они мне давали запрет на 5 лет, до 2019 года. А потом, в 2018-м, за год до истечения этого срока меня внесли в санкционный список. И там сроки не указывались", - заявил он.

Джемилев отметил, что запрет не имеет для него значения.

"К 2034 году меня давно уже не будет на этом свете, так же как впрочем, не будет и оккупации. В случае моей смерти они хотят не пропустить на похороны в Крым. В советское время это практиковалось", - добавил он

Напомним, 13 апреля прошлого года Следком России выдвинул обвинения Джемилеву. Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы России, небрежном хранении огнестрельного оружия, а также незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Отметим, что 27 мая "власти Крыма" завершили расследование "уголовного дела" против Джемилева.

В июне 2020 года Следком в Крыму отправил в суд дело Джемилева.

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Новости Украины Российская ФедерацияМустафа Джемилев
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