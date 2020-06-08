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В оккупированном Крыму "дело" против Джемилева направили в суд

Новости » Общество     08.06.2020 - 16:42
В оккупированном Крыму "дело" против Джемилева направили в суд
Фото: Мустафа Джемилев (РБК-Украина)

Мустафу Джемилева обвиняют в нарушении трех статей Уголовного кодекса РФ

Следственный комитет Российской Федерации в Крыму отправил в суд дело против лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Джемилеву было выдвинуты обвинения по трем статьям российского Уголовного кодекса.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Подконтрольная Кремлю крымская прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

В настоящее время Мустафа Джемилев не прокомментировал данную информацию.

Напомним, 13 апреля Следком РФ выдвинул обвинения Джемилеву. Его обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Росси, небрежном хранении огнестрельного оружия, а также незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Отметим, что 27 мая "власти Крыма" завершили расследование "уголовного дела" против Джемилева.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Мустафа Джемилев
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