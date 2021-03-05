RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Джемілєву продовжили заборону на в'їзд в Крим і Росію до 2034 року

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація продовжила заборону на в'їзд для лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва до 2034 року. До цього часу 77-річний правозахисник не зможе в'їхати в рідний Крим.

Про це повідомляє "Крим Реалії".

Про продовження заборони стало відомо в ході дослідження матеріалів по кримінальній справі проти Джемілєва на засіданні суду в окупованому Криму.

Як випливає з відповіді управління захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом ФСБ, заборона на в'їзд було винесено 5 березня 2019 року строком на 15 років - до 5 березня 2034 року.

У свою чергу, Мустафа Джемілєв заявив, що не знав про те, що Росія продовжила заборону йому на в'їзд на Кримський півострів.

"Взагалі-то я не в курсі, що вони продовжили. У 2014 році вони мені давали заборона на 5 років, до 2019 року. А потім, у 2018-му, за рік до закінчення цього строку мене внесли в санкційний список. І там не вказувалися строки", - заявив він.

Джемілєв зазначив, що заборона не має для нього значення.

"До 2034 мене давно вже не буде на цьому світі, так само як, втім, не буде і окупації. У разі моєї смерті вони хочуть не пропустити на похорон в Крим. В радянський час це практикувалося", - додав він

Нагадаємо, 13 квітня минулого року слідчий комітет Росії висунув звинувачення Джемілєву. Його звинувачують в незаконному перетині державного кордону Росії, недбалому зберіганні вогнепальної зброї, а також незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів.

Зазначимо, що 27 травня "влада Криму" завершили розслідування кримінальної справи" проти Джемілєва.

У червні 2020 року слідчий комітет у Криму відправив до суду справу Джемілєва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяМустафа Джемільов
Читайте також
США та Британія готують нові санкції проти РФ через хімічну зброю, – ЗМІ
Росія ескалацією на Донбасі хоче змусити Україну вести переговори з "Л/ДНР", - Гармаш
Прогноз погоди