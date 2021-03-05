Джемілєву продовжили заборону на в'їзд в Крим і Росію до 2034 року

Про продовження заборони стало відомо в ході дослідження матеріалів по кримінальній справі проти Джемілєва на засіданні суду в окупованому Криму.

Як випливає з відповіді управління захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом ФСБ, заборона на в'їзд було винесено 5 березня 2019 року строком на 15 років - до 5 березня 2034 року.

У свою чергу, Мустафа Джемілєв заявив, що не знав про те, що Росія продовжила заборону йому на в'їзд на Кримський півострів.

"Взагалі-то я не в курсі, що вони продовжили. У 2014 році вони мені давали заборона на 5 років, до 2019 року. А потім, у 2018-му, за рік до закінчення цього строку мене внесли в санкційний список. І там не вказувалися строки", - заявив він.

Джемілєв зазначив, що заборона не має для нього значення.

"До 2034 мене давно вже не буде на цьому світі, так само як, втім, не буде і окупації. У разі моєї смерті вони хочуть не пропустити на похорон в Крим. В радянський час це практикувалося", - додав він