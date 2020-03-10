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Джемилев заявил, что включенные в список крымские татары могут отказаться от обмена

Новости » Политика     10.03.2020 - 02:01
Джемилев заявил, что включенные в список крымские татары могут отказаться от обмена
Фото: Мустафа Джамилев (РБК-Украина)

По словам Джемилева, списки для обмена  уже готовы

Крымские татары могут отказаться принимать участие в будущем обмене удерживаемыми лицами, если узнают, что их меняют "на бандитов". Об этом заявил лидер крымскотатарского народа и нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радио".

По его словам, списки для обмена уже готовы.

"Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: менять нужно прежде тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет и по состояния здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом", - сказал Джемилев.

Он отметил, что омбудсмен Людмила Денисова обещала, что крымские татары будут включены в обменные списки.

"Я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. Во-вторых, у нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться", - добавил Джемилев.

Напомним, уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Украина включила в список будущего обмена пленными 86 незаконно заключенных крымских татар.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего обмена пленными. При этом он отметил, что некоторые люди, которых Украина хочет обменять, могли уже умереть.

Тем временем в самопровозглашенной "Донецкой народной республике" заявили, что обмен пленными до конца марта провести не удастся якобы из-за позиции Киева.

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Новости Украины Мустафа ДжемилевКрымобмен пленными
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