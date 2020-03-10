ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джемілєв заявив, що включені в список кримські татари можуть відмовитися від обміну

Новини » Політика     10.03.2020 - 02:01
Джемілєв заявив, що включені в список кримські татари можуть відмовитися від обміну
Фото: Мустафа Джамілев (РБК-Україна)

За словами Джемілєва, списки для обміну вже готові

Кримські татари можуть відмовитися брати участь в майбутньому обміні утримуваними особами, якщо дізнаються, що їх міняють на "бандитів". Про це заявив лідер кримськотатарського народу і нардеп від "Європейської солідарності" Мустафа Джемілєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське радіо".

За його словами, списки для обміну вже готові.

"Нам передали список з СБУ на затвердження. І невдовзі вони будь-якою ціною все таки планують обмінювати людей. Але ми для себе визначили пріоритеті: обмінювати потрібно передовсім тих, у кого найбільші терміни, наприклад, 17-18 років і по стану здоров’я. Списки вже готові, але зараз Росія просто не веде розмов про це", - сказав Джемілєв.

Він зазначив, що омбудсмен Людмила Денісова обіцяла, що кримські татари будуть включені в обмінні списки.

"Я мушу сказати, що росіяни категорично проти звільнення кримських татар. По-друге, у нас там доволі ідейні люди. Якщо вони дізнаються, що їх обмінюють на бандитів, то вони можуть і відмовитися", - додав Джемілєв.

Нагадаємо, уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Україна включила в список майбутнього обміну полоненими 86 незаконно ув'язнених кримських татар.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в Мінську передала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими. При цьому він зазначив, що деякі люди, яких Україна хоче обміняти, могли вже померти.

Тим часом у самопроголошеній "Донецької народній республіці" заявили, що обмін полоненими до кінця березня провести не вдасться нібито через позицію Києва.

По Керченському мосту пустили електричку з окупованого Криму в РФ Україна не розглядає можливість постачання води в окупований Крим, - Кулеба
Новини України Мустафа ДжемільовКримобмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся