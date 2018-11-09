Джемілєв вважає обмін з РФ для звільнення ув'язнених кримчан нераціональним

Фото: Мустафа Джемілєв (з відкритих джерел)

Він вважає нераціональними спроби домовитися з керівництвом РФ

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що спроби домовитися з керівництвом РФ про обмін українських політв'язнів на ув'язнених на території України громадян РФ є нераціональними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Він вважає, що людей, заарештованих за невизнання окупації, обмінювати на кривавих убивць аморально.

"Обмін я вважаю нераціональним, неправильним. Одна справа, коли обмінюють військовополонених, інша справа, коли ні в чому не винних людей, заарештованих за невизнання окупації, обмінюють на кривавих убивць, які далі будуть здійснювати вбивства. Це аморально, несправедливо. Для Путіна ж не проблема в будь-який час набрати будь-яку кількість заручників. Звільнимо цих, завтра буде ще більше ув'язнених", - сказав Джемілєв.

На його думку, дієвим способом звільнення українських політв'язнів може бути лише посилення тиску на політичне керівництво Росії і введення санкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США офіційно оголосив про введення нових санкцій проти Росії.