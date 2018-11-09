ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Джемілєв вважає обмін з РФ для звільнення ув'язнених кримчан нераціональним

Новини » Політика    09.11.2018 - 00:50
Фото: Мустафа Джемілєв (з відкритих джерел)
Фото: Мустафа Джемілєв (з відкритих джерел)

Він вважає нераціональними спроби домовитися з керівництвом РФ

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що спроби домовитися з керівництвом РФ про обмін українських політв'язнів на ув'язнених на території України громадян РФ є нераціональними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Він вважає, що людей, заарештованих за невизнання окупації, обмінювати на кривавих убивць аморально.

"Обмін я вважаю нераціональним, неправильним. Одна справа, коли обмінюють військовополонених, інша справа, коли ні в чому не винних людей, заарештованих за невизнання окупації, обмінюють на кривавих убивць, які далі будуть здійснювати вбивства. Це аморально, несправедливо. Для Путіна ж не проблема в будь-який час набрати будь-яку кількість заручників. Звільнимо цих, завтра буде ще більше ув'язнених", - сказав Джемілєв.

На його думку, дієвим способом звільнення українських політв'язнів може бути лише посилення тиску на політичне керівництво Росії і введення санкцій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США офіційно оголосив про введення нових санкцій проти Росії.

Трамп вважає Обаму відповідальним за анексію Криму В порти окупованого Криму в жовтні незаконно увійшли 20 суден, - МінТОТ
Новини України КримМустафа ДжемільовКримполитзаключенные в РФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся